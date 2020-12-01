Общество

В России запустили сайт с информацией о найме людей с инвалидностью

Сервис поиска работы Worki вместе с общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива» и фондом «Лучшие друзья» к Международному дню инвалидов запустили проект «Работать может каждый», направленный на создание базы знаний о найме людей с инвалидностью для работодателей и соискателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Worki.

Международный день инвалидов проводится в мире ежегодно 3 декабря. Он был провозглашен Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций (ГА ООН) 14 октября 1992 года. В этот день ассамблея призвала государства ООН проводить мероприятия, направленные на дальнейшую интеграцию инвалидов в жизнь общества.

«На сайте проекта соискатели смогут найти ответы на вопросы про то, где искать работу, стоит ли сообщать об инвалидности в резюме, какие льготы положены сотруднику с инвалидностью и многое другое», - рассказали в компании. Кроме того, на сайте собраны полезные ссылки (программы, приложения и сервисы) для людей со всеми видами инвалидности: для незрячих и слабовидящих, для неслышащих и слабослышащих, для людей с нарушением развития и интеллекта, а также с нарушением двигательного аппарата.

В самом сервисе Worki также появился фильтр вакансий, доступных для людей с инвалидностью — они помечаются спецсимволом. К запуску проекта сервис добавил возможность соискателей прибавлять поле «Есть инвалидность» и отмечать свою группу (1, 2, 3) в профиле при регистрации.

«Люди с инвалидностью хотят и могут работать. Это подтверждается и данными нашего сервиса. В базе соискателей Worki на декабрь 11 500 вакансий, доступных для людей с инвалидностью. На сервисе с начала года активность соискателей на вакансии, доступные для инвалидов, выросла более, чем в 10 раз», - сказала директор по продукту сервиса Worki Алла Аршевская.