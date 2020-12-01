Общество

Олег Брячак выступил против передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование силовикам

Депутат Псковской городской Думы, справедливоросс Олег Брячак выступил против передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование силовикам. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свою позицию он обозначил в рамках обсуждения вопроса о даче согласия на передачу в безвозмездное пользование управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Пскову нежилого помещения на улице Алексея Алехина, 24 без проведения торгов.

«Буквально несколько минут назад замглавы города Александр Баев говорил о том, что в городе не хватает денег, что мы дыры латаем. А как тогда город постоянно передает федеральным структурам здания в безвозмездное пользование?», - отметил депутат.

«Считаю, такое распоряжение муниципальным имуществом, мягко говоря, непрофессионально и нерационально, и предлагаю хотя бы со следующего года написать всем силовым структурам письма, чтоб провели работу с московским руководством. Деньги у них есть, зарплаты силовиков гораздо выше, чем у бюджетников. Машины и технику они могут покупать, а в помещениях наших при этом сидят безвозмездно, - выразил недоумение Олег Брячак. - Такое ощущение, что Псков настолько богат, что может себе позволить разбазаривать помещения направо и налево. Прошу проработать этот вопрос».