Общество

Волонтеры украсят больницы Пскова и Великих Лук к Новому году

Акцию «Подари праздник» проведут в Пскове и Великих Луках активисты волонтерских центров «Единой России». Они установят и украсят елки на территории ковид-центров и детских больниц, чтобы создать атмосферу главного зимнего праздника пациентам и медикам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Идея новогодней акции – создать праздничное настроение для детей, которым придется встречать Новый год в больничной палате, и медиков, которые сейчас загружены работой, - отметил руководитель Псковского регионального волонтерского центра «Единой России», секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский.

Жители Пскова и Великих Лук тоже могут принять участие в акции: подарить праздник детям и поддержать медиков. В настоящее время объявлен сбор елочных игрушек, мишуры, бус и других праздничных аксессуаров для новогодних елок, которые будут стоять около больниц. Украшения принимаются любые (сделанные своими руками или купленные в магазине) до 22 декабря в Пскове по адресу: Гоголя, 9, а в Великих Луках по адресу: проспект Ленина, 37.

Напомним, добровольцы волонтерского центра «Единой России» в условиях пандемии коронавируса активно поддерживают медиков в рамках партийной акции «Спасибо врачам». На прошлой неделе в Псковскую инфекционную больницу партийцами был передан автомобиль. Ранее два легковых автомобиля партия передала в Псковскую городскую поликлинику и в городскую больницу соответственно. Кроме того, партийцы закупили и передали в Псковскую областную больницу новый реанимобиль, оборудованный аппаратом ИВЛ. Для медиков на посты скорой помощи в районах были переданы 750 противочумных защитных костюмов, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты, а также холодильники, кофемашина и вода. Волонтеры также помогают врачам с работой: на своих машинах они возят врачей на вызовы к пациентам, обзванивают больных, заполняют документацию, чтобы хотя бы немного снизить нагрузку на медиков.