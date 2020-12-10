Общество

Более 200 нарушений правил пожарной безопасности выявили в псковском онкоцентре

223 нарушения правил пожарной безопасности выявили в Псковском областном онкологическом центре. Об этом сообщил старший помощник прокурора региона по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами, органами местного самоуправления Сергей Тимофеев. Информацию он озвучил на согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в ходе третьего заседания 10 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Также большое количество нарушений выявили в Псковском перинатальном центре, отметил Сергей Тимофеев.

«Абсолютно новый центр, муха не сидела на нем, а уже нарушения», - высказал недовольство заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов .

Заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Денис Иванов отметил, что указанные нарушения касаются корпусов «А» и «В» перинатального центра. Также, по его словам, онкологический диспансер не нуждается в дополнительном финансирование на устранение нарушений.

Денис Иванов выразил надежду, что в 2021 году нарушения правил пожарной безопасности устранят в 2021 году.

Согласительная комиссия рекомендовала администрации региона повести служебное расследование в связи с допущенными нарушениями в медицинских учреждениях.