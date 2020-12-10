Общество

Зюганов готовит сборник «коронавирусных» анекдотов к Новому году

Глава КПРФ Геннадий Зюганов готовит в Новому году сборник анекдотов «Коронавирус», об этом он расказал РИА Новости. А сам праздник он встретит в кругу семьи, с домашним концертом.

«Я встречаю Новый год в кругу семьи, поздравляю друзей, однокашников. Мои близкие, внуки готовят свой домашний концерт. Я стихи пишу и учу, что-то им тоже почитаю. Готовлю новый сборник анекдотов, называется он "Коронавирус"», - сказал Зюганов.

Он также добавил, что считает Новый год «самым лучшим праздником» и поводом собраться всей семьей.

«С наступлением Нового года всегда люди ждут добрых перемен, какого-то чуда. Год 2020 оказался очень сложным, злым, опасным. Давайте верить, что Новый год будет добрым и приятным», - отметил политик.