Общество

Пушкиногорскую гостиницу «Дружба» ожидает муниципально-частное партнерство

Применение механизма муниципально-частного партнерства рассматривается в отношении гостиницы «Дружба» в Пушкинских Горах. Об этом сообщается в аккаунте Агентства инвестиционного развития Псковской области в Facebook.

Гостиница «Дружба». Фото: Агентство инвестиционного развития Псковской области / Facebook.

Текущую ситуацию с администрацией района и руководством гостиницы обсудили председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев и генеральный директор агентства Вячеслав Федюнин.

«В продолжении работы по итогам встречи ведутся переговоры с потенциальным инвестором», - отметили в агентстве.

Четырехэтажное здание гостиницы «Дружба» построено в 1960-х годах. Для размещения предлагаются 1-2-местные номера с удобствами, на первом этаже - ресторан «Лукоморье», почта и парикмахерская.