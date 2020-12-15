Общество

Впервые устроившимся на работу с 2021 года трудовой стаж учтут только в электронном виде

Всем работающим гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление работодателю о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области, информация о поданном работником заявлении включается в сведения о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД, представляемой работодателем для хранения в информационных ресурсах ПФР.

В настоящее время значительное количество работодателей области не представили на своих работников форму СЗВ-ТД с информацией о способе ведения трудовой книжки. На сегодняшний день 102 530 работников выбрали бумажную трудовую книжку, 8711 – электронную.

Сотрудники, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. При этом бумажная трудовая книжка не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной, так как является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В настоящее время в электронной версии фиксируются только сведения с 2020 года.

На рассмотрении в Госдуме находится проект федерального закона, который предусматривает для граждан возможность обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в электронную трудовую книжку всех сведений о стаже за периоды до 1 января 2020 года.

Тем работникам, кто оставит бумажную трудовую книжку, работодатель будет вносить сведения в оба документа - бумажный и электронный. Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге.

Гражданам, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.