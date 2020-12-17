Общество

Совет муниципальных образований: Виктор Степанов был яркой и сильной личностью

Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области» выразила глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни главы Порховского района Виктора Степанова. Руководителя муниципалитета не стало рано утром в пятницу, 18 декабря.

«Благодаря преданности своему делу он пользовался огромным уважением среди своих коллег, глав муниципальных образований и руководства региона, - рассказали Псковской Ленте Новостей в ассоциации. - С его помощью и непосредственно с его участием сделано немало добрых дел на благо жителей района. Он был яркой, сильной личностью, настоящим патриотом, человеком принципиальным, умеющим держать свое слово».

«Светлая память о Викторе Николаевиче Степанове навсегда останется в наших сердцах», - добавили в ассоциации.

Смотрите также Скончался глава Порховского района Виктор Степанов

Виктор Степанов родился 3 января 1959 года в деревне Рудаково Порховского района Псковской области. Всю жизнь посвятил Порховскому району. Начав работать учителем, затем стал директором Березовской восьмилетней школы. Был председателем колхоза имени Крупской. Возглавлял Совет Порховского райпо. С 2007 года и до последних дней находился на посту главы муниципального образования «Порховский район».