Общество

Псковская область вошла в ТОП-5 по уровню финансовой грамотности

Наиболее грамотными по результатам Всероссийского зачета финансовой грамотности стали жители Псковской, Рязанской и Сахалинской областей, Москвы и население Республики Карелия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

Псковичи сделали 1,4 тысячи попыток сдать зачет, из которых 67% стали успешными. «Участников проекта от Псковской области в этот раз значительно больше, чем в 2019 году, как и успешных ответов. Для Банка России очень важно, чтобы у граждан развивался интерес к финансовой культуре, ответственное отношение к деньгам и планированию личного бюджета. Подобные проекты, в том числе, дают возможность получить и приумножить такие знания», - сообщил управляющий псковским отделением Банка России Сергей Савин.

Среди предпринимателей максимум знаний продемонстрировали бизнесмены Рязанской, Сахалинской и Калининградской областей, а также Республик Крым и Карачаево-Черкессия.

По предварительным оценкам Банка России, в зачете по финансовой грамотности приняли участие около 450 тысяч человек.

Зачет был разделен на общие вопросы по финансовой грамотности и задания для представителей малого и среднего бизнеса. Каждая часть зачета включала базовый и продвинутый уровни. Разрешалось любое количество попыток на всех уровнях.

Оба уровня общего зачета граждане прошли почти 665 тысяч раз, причем 59% попыток завершились успешно, а участники получили именные сертификаты. Зачет для предпринимателей был пройден чуть более 33 тысяч раз, 43% попыток завершились успешно.

Самыми активными участниками общего зачета оказались жители Республики Татарстан, Московской, Ростовской и Белгородской областей, а также Санкт-Петербурга.

Организаторы зачета - Банк России и Агентство стратегических инициатив при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности. Впервые онлайн-зачет по финансовой грамотности был организован в 2018 году и с тех пор проводится ежегодно.