Общество

Эксперты рассказали, как вести себя при встрече с бобром

Правила поведения при встрече с бобром озвучили эксперты «Мосприроды», передает РИА Новости. Специалисты советуют не подходить к животному, не гладить его и не кормить, фотографировать со вспышкой тоже не нужно.

«Бобры - миролюбивые речные строители, которые относятся к человеку с опаской и пытаются избежать встречи. В случае, если бобр посчитал, что человек подошел слишком близко, он будет тревожно бить хвостом, после чего попытается скрыться в водоеме», - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча с бобром хоть и редка, но может быть опасна, главный инструмент бобра, который может стать оружием самообороны, - прочные зубы, поэтому при встрече с животным надо соблюдать ряд правил.

«При встрече с бобром: не паникуйте, не подходите к нему, не пытайтесь погладить, не фотографируйте со вспышкой, не кормите. Замрите, дождитесь, когда бобр уплывет и медленно уйдите», - говорится в сообщении.

Специалисты подчеркивают, что подкармливать бобров не нужно.

«Организм бобра настроен на переваривание довольно грубой пищи, в чем ему помогает особая микрофлора. Чтобы организм перестроился под новый, незнакомый вид пищи, бобрам требуется время. Поэтому подкармливать бобров человеческой едой, такой как хлеб, опасно для их здоровья. Из-за специфичности диеты, бобры не нуждаются в дополнительной подкормке», - говорится в сообщении.

Отмечается, что зимой, как правило, активность бобров сильно снижается – они двигаются только в светлое время суток и почти не показываются на поверхности воды, а если температура опускается до минус 20 и ниже, то они и вовсе не покидают своих жилищ и остаются внутри хатки.

«Благодаря запасам, которые бобр сделал на зиму, ему не приходится заботиться о поиске корма, и поэтому он часто путешествует только до своего "склада", откуда и берет пищу», - говорится в сообщении.

Бобры являются самыми крупными грызунами в России. Нередко их можно встретить и в Пскове. Напомним, в середине декабря 2020 года очевидцы засняли на видео бобра, прогуливающегося по некрепкому льду реки Великой в центре Пскова.

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Осенью прошлого года очевидцы сообщали о фактах жестокого убийства бобров в прибрежной зоне реки Псковы.