В «Деревне Соловьи» началась акция на колбасу из ассортимента

В России стартовала декларационная кампания 2021 года

Аварийную трубу капитально отремонтируют на дороге в Дедовичском районе

Снижение заболеваемости коронавирусом отмечено в 22 регионах России

В Псковской областной библиотеке можно получить доступ к порталу госуслуг