В «Деревне Соловьи» началась акция на колбасу из ассортимента

С 13 января во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» города Пскова и Псковской области проходит акция.
Вы можете приобрести по сниженной цене следующую продукцию:
- колбаса «Ветчинная» 500 г - 150 руб./кг;
- колбаса «Польская» - 392 руб./кг;
- колбаса «Столичная» - 284 руб./кг;
- шейка «Михайловская» - 456 руб./кг.
Спешите экономить!
Адреса магазинов сети в Псковской области:
ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)
ул. Р. Люксембург, д. 11
ул. Коммунальная, рынок Нива
ул.Текстильная, 1Б
ул. Воровского, Центральный рынок
ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)
ул. Ижорского батальона, д. 5
ул.Я. Райниса, 53б
Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)
Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а
Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)
Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13
Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9
Добро пожаловать в фирменные магазины «Деревня Соловьи»!