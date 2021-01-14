Общество

Технический лицей переезжает в здание ПсковГУ на улице Некрасова

Технический лицей переезжает в здание ПсковГУ на улице Некрасова, 24, сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава администрации города Александр Братчиков. Решение связано с предстоящей реконструкцией здания на улице Некрасова, 9, которое ранее занимал лицей.

«На 2021 год у нас запланирована реставрация технического лицея. Завершаются проектные работы. Госэкспертиза, по информации УГД, будет получена на следующей неделе, и тогда будем отыгрывать конкурс на строительные работы», - отметил гость студии, добавив, что их планируется начать 15-20 февраля.

«А чуть раньше планируем переезд лицея в здание на Некрасова, 24, где располагается филологический факультет. С университетом договоренность есть, помещения подготавливаются. Переезд уже начался — какое-то оборудование для учебного процесса уже перевозится», - уточнил Александр Братчиков.

«В этом году работы по реконструкции здания технического лицея будут точно начаты. Прошу прощения у коллектива и учеников за временные неудобства», - заключил он.