В Пскове подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление. ФОТО

В Пскове 15 января подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающих территорий среди предпринимателей. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, церемония награждения состоялась в администрации города. Награды победителям конкурса вручили глава администрации Пскова Александр Братчиков, коммерческий директор ООО «Гражданская пресса» Анна Смородина и директор «Леруа Мерлен» в Пскове Николай Быков. На встречу пришли руководители организаций, ставших победителями в трех основных конкурсных номинациях, по версии экспертного жюри и по результатам голосования.

Глава администрации Пскова поблагодарил всех участников конкурса, отметив, что поступило большое количество позитивных отзывов. «Благодаря губернатору город не был закрыт на новогодние праздники, большое количество туристов посетило Псков», - отметил Александр Братчиков и выразил надежду, что конкурс новогоднего украшения станет хорошей традицией. Он также отметил энтузиазм и старание участников.

Победителей конкурса выявляли экспертное сообщество и общественность в форме голосования. Лучшим в разных номинациях вручили призы: сертификаты на 30 тысяч рублей от гипермаркета «Леруа Мерлен», сертификаты на 30 тысяч рублей на размещение рекламных материалов о своем предприятии на сайте Псковской Ленты Новостей, а также благодарственные письма и подарочные наборы от администрации Пскова.

После награждения представители власти и бизнеса обменялись предложениями по организации конкурса в 2021 году.

Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков отметил, что в планах была новогодняя подсветка трех мостов, а не одного, а также украшение автобусов. Конкурс проводился в трех номинациях, но также и жители украшали свои дома, балконы и окна. Самое большое количество голосов набрал украшенный балкон частной квартиры.

Участники обсуждения предложили в следующем году отдельно оценивать объекты снаружи и изнутри. Кроме того, поступило предложение привлечь к конкурсу производственные предприятия.

Добавим, участникам четвертой дополнительной номинации вручили благодарственные письма администрации города.