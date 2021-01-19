Общество

Продажи обогревателей в России выросли на 160%

Продажи обогревателей и другой климатической техники с 11 по 16 января выросли на 160% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Кроме того, наметившуюся тенденцию подтвердили и крупнейшие продавцы. В «Ашане», «Ленте», Wildberries сообщили, что покупки подскочили в разы.

Отмечается, что самые популярные модели обогревателей, которые покупают россияне, находятся в ценовом диапазоне от 2 тысяч до 3,5 тысяч рублей. Вместе с тем растет интерес и к более дорогим обогревателям, которыми можно управлять дистанционно с помощью приложения на смартфоне.

В «Платформе ОФД» также уточнили, что климатическая техника — это в основном импортная продукция, цена которой зависит от курса доллара. Таким образом, из-за колебаний валюты стоимость продукции и средние чеки выросли.