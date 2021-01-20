Общество

#Псковновогодний, или С любовью к городу

В Инстаграме по хештегу #Псков главная тема декабря и января - фото на фоне новогодних украшений. Локации: Детский парк, улицы Пушкина, разноцветные шары возле гостиничного комплекса «Покровский», новогодние елки во «Дворе Подзноева». Этой зимой центр города украшен к Новому году как никогда оригинально. Сами организаторы и участники конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предпринимателей отмечают: новогодний Псков просто прекрасен. Исследовать новогодние локации в этом году вместе с детьми можно было в несколько заходов, настолько много их оказалось.

Центральным праздничным пространством по традиции стал Детский парк. Вторая елка и украшенные гирляндами деревья дополнила мультяшная мышь и светящиеся фигуры животных. Многих порадовали светодиодные башни, символизирующие Псковский кремль. Все это пришлось по душе псковичам.

Очень удачным было решение задействовать в качестве праздничных пространств новые площадки. Это набережная реки Псковы, как одна из главных прогулочных зон в центре города. Новогодняя елка и фигуры здесь собирали желающих «поселфиться». Впервые украшен освещением Троицкий мост через Пскову. Суровая конструкция посветлела и заиграла новыми красками, придав дополнительный колорит виду на Троицкий собор. В центре города впервые украсили Кутузовский сквер. На Завеличье несколько новых украшений получил реконструированный сквер 60-летия Октября.

Псковичи подошли к встрече нового 2021 года, что называется, всем миром. Спонсорскую помощь в украшении города оказали несколько псковских предприятий и организаций. Создавать новогоднее настроение помогал широкий круг предпринимателей. Мощным и дополнительным стимулом для участников процесса стал конкурс на лучшее новогоднее украшение среди представителей малого и среднего бизнеса. Объекты торговли и сервиса и раньше украшали свои витрины, но видели их только прохожие и чиновники. В 2020 году впервые эта деятельность получила широкую медийную поддержку, что сказалось благотворно. Идея проведения конкурса получила поддержку губернатора Михаила Ведерникова.

Конкурс проводился при информационном сопровождении медиахолдинга «Гражданская пресса». Старт задала пресс-конференция в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей. Реклама конкурса звучала в эфире радиостанций «Эхо Москвы» в Пскове», «Европа Плюс в Пскове», «Наше радио», «Шансон». Все конкурсные заявки публиковались на сайте Псковской Ленты Новостей. Многие удачно воспользовались этой возможностью для бесплатной рекламы своего бизнеса. По словам владельца фудтрака «RLB», предпринимателя Кирилла Шавло, участие в конкурсе привлекло внимание людей. Только за 4 дня к нему 4 раза приезжали на фотосессии.

Многие предприниматели знали о конкурсе, но стеснялись отправить заявку по той или иной причине. Нельзя не отметить титаническую работу, проведенную отделом потребительского рынка и комитетом по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму. На сотрудников этих двух структур легли дополнительные обязанности по приглашению потенциальных участников, консультированию и даже советы по оформлению.

Кстати, заявить о себе мог не только сам предприниматель. Понравившийся объект на конкурс мог выдвинуть любой пскович. Надо сказать, горожане активно пользовались такой возможностью.

Всего на конкурс поступило около 40 заявок от представителей предпринимательского сообщества Пскова в трех номинациях: объекты услуг и сервиса, стационарные объекты торговли, нестационарные торговые объекты. Заявки принимали почти месяц, с 1 по 25 декабря. Затем конкурсная комиссия выбрала самые интересные из них - по 9 в каждой номинации. Во время проведения отбора к нему присоединилась в качестве партнера Торгово-промышленная палата Псковской области, выделив дополнительную четвертую номинацию. В нее попала часть заявок, не отвечавших условиям или не отмеченных экспертами. С 31 декабря по 11 января проходило голосование в социальной сети «ВКонтакте» в формате опроса, отдельно по каждой из 4-х номинаций.

Все фотографии публиковались на сайте Псковской Ленты Новостей и в социальных сетях. Сообщения о конкурсе привлекли много внимания читателей «ВКонтакте», они пользовались большим интересом. Один только пост со ссылками на голосование собрал 58 тысяч просмотров. Свои голоса за лучшее новогоднее украшение отдали 5162 пользователя «ВКонтакте».

«Мы получили очень большое количество положительных отзывов от гостей нашего города, от гостиничного комплекса, предприятий общепита. Так получилось, что Псков не был закрыт на новогодних праздниках, большое количество туристов посетило город», - рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков.

В этом году впервые проводился такой конкурс среди предпринимателей. «Надеюсь, это станет хорошей традицией. Бюджеты у всех разные, все подошли по-разному, но с очень большим старанием и фантазией. За это хочу сказать огромное спасибо участникам конкурса», - отметил глава городской администрации.

«В новогодние каникулы соцсети были переполнены фотографиями празднично оформленного города. Многие отмечали, что в этом году Псков был украшен как никогда красиво. Читатели Псковской Ленты Новостей с большим интересом следили за ходом конкурса, активно голосовали в соцсетях, присылали свои предложения. Большое число заявок, поступившее на участие в конкурсе, показало, что идея вызвала интерес и нашла отклик у малого бизнеса, что направление выбрано правильно и нужно его развивать в дальнейшем», - согласна коммерческий директор медиахолдинга «Гражданская пресса» Анна Смородина.

Энтузиазм и старание участников вознаграждены солидным призовым фондом. Победители получили сертификаты на рекламу от Псковской Ленты Новостей, подарочные сертификаты от строительного гипермаркета «Леруа Мерлен». Всем участникам конкурса вручили благодарственные письма от администрации. Главные приобретения – нематериальные. Это дополнительная известность и причастность к большому общему делу. «Город - наш общий дом, мы все здесь живем. Украсить его - общий долг для нас всех», - отметил Александр Братчиков.

Его оценку разделяет владелец ювелирного салона «Королева Марго» Елена Семенова: «Весь декабрь 2020 года наши объекты сработали с хорошим плюсом, выше коммерческого рынка 2019 года. Спасибо большое Петербургу за то, что он закрылся. Мы должны поставить шампанское в администрацию Петербурга и Москвы, - шутит она. -. Этой зимой, в декабрьские и январские праздники, туристов было много, как никогда. Спасибо коллегам, Псков мы стали раскручивать совместно. Я хочу, чтобы мы все были на красивой лодке, но не на "Титанике"».

По мнению бизнесмена, туристы никогда не будут находиться в одном месте, они всегда будут «мигрировать». Правильное поведение всех участников рынка, красота, чистота в объектах коммуникации принесет пользу всем сферам. Туристическая сфера, предприятия общепита и гостиницы – как сообщающиеся сосуды.

Идея проведения конкурса всем пришлась по душе. Выдвинуты предложения от участников на 2021 год:

- Потенциальных участников собирать заранее в октябре и обсуждать концепт украшения.

- Не исключается возможность изменить систему голосования и сдвинуть на более раннее время сроки проведения конкурса. «Мы знаем, как молодежь использует средства интернета, знаем, как это может "красиво накрутиться"», - отмечает Елена Семенова. Должно быть и экспертное мнение, и опрос клиентов «на выходе».

- Владелец отеля «Двор Подзноева» Николай Загоруй считает, что для определения результатов конкурса необходимо использовать фотографии в соцсетях как объективный показатель, оцениваться должны посещаемые объекты. «Не было ни дня, чтобы в сумерки не стояла очередь за фотографиями возле ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева». Люди, гости, семьи, псковичи. Это самая главная оценка - сколько люди себя показали на фоне того или иного объекта», - сказал Николай Загоруй.

- Расширить конкурсные номинации, сделать номинацию для рядовых жителей Пскова, возможно, для частных домовладельцев и управляющих компаний. «Есть ощущение, что присутствует спрос участвовать и помогать городу у большего количества людей. Жители города прилагают серьезные усилия. Они украшают свои дома, балконы, окошки», - отметил заместитель главы администрации Пскова Павел Волков. Неудивительно, что самое большое количество голосов было отдано украшению частной квартиры - Деду Морозу, который пробирается в окно.

- Предлагается расширить количество номинаций. «У нас много разных объектов. Есть с витринными окнами, есть без витринных окон. Есть потрясающие витрины. Пряничный домик - потрясающая идея, окна задействованы, - отметила Елена Семенова. - Должны быть объекты, которые мы оцениваем внутри, должны быть - которые оцениваем снаружи. Разные бюджеты. Должна быть концепция вкуса, не у кого богаче».

- Участники следующего конкурса, возможно, будут поощрять друг друга. «Я с радостью выпишу сертификаты на ювелирную продукцию коллегам из пряничного домика, мы все можем быть спонсорами», - считает Елена Семенова.

Не исключается вероятность возвращения традиции украшать Октябрьскую площадь Пскова живой елью. С ней больше хлопот, но если жители выскажутся в пользу этого варианта, пожелания будут учтены, отметил Александр Братчиков. Кстати, новогодняя елка в Инстаграме по хештегу #Псков почти не встречается, в основном преобладают новые украшения. Также планируется задействовать локации на Запсковье, на этот счет было много обращений и пожеланий.

Масштабное новогоднее украшение Пскова – это часть концепции развития Пскова до 2030 года. Она предполагает, что уже сейчас нужно знать, как будет выглядеть город в 2030 году. По словам Павла Волкова, концепция идеального оформления сформирована еще в феврале 2020 года и часть ее не удалось реализовать из-за ограниченных финансовых и технических возможностей. Это общая маркетинговая продукция с сувенирами: наружная реклама с оформлением городских автобусов, единые кофейные стаканчики и ночная подсветка зданий. По словам владельца ювелирного салона «Королева Марго» Елены Семеновой, это могут быть заранее заготовленные стаканчики под кофе или упаковка для пряников, единый плакат в 2021 году.

Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков считает важным участие в конкурсе нестационарных торговых объектов. В номинации НТО нашлось необходимое количество участников. Данное направление для развития торговли в Пскове будет одним из приоритетных. В 2021 году власти Пскова планируют провести специальный конкурс на право торговли из фудтраков. По словам Павла Волкова, планируется определить 18-20 мест в Пскове, где будут использоваться фудтраки. В том числе их предполагается использовать в центральной части города, в парках.

Самая главная задача – оставить позитивные эмоции у горожан и туристов. Чтобы человек получил позитивные эмоции и желал еще раз приехать в Псков. «Это наша общая задача, в том числе при украшении города», - резюмировал Александр Братчиков.

Бизнес заинтересован в создании единого городского событийного календаря – когда в Пскове будет проходить, например, Масленица или «Праздник пирога». Туризм рассматривается как система сообщающихся сосудов. Новогоднее украшение города играет в нем значительную роль.

Денис Бахтин