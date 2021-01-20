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Общество

Подать заявку на областной конкурс экорекламы можно до 29 января

21.01.2021 17:50|ПсковКомментариев: 0

Псковичи могут подать творческие заявки на областной конкурс рисунков и постеров социальной экологической рекламы «Экореклама-60» до 29 января. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в ПООО «Чудской проект».

Основная задача конкурса - разработка новых инструментов создания позитивного экологического имиджа Псковской области, повышение качества распространяемой социальной экологической рекламы.

К участию в конкурсе приглашаются граждане РФ в возрасте от 14 лет. Участник может подать до 10 творческих работ на любые из 4 тематических направлений. Творческая работа подается в виде рисунка или полиграфического постера, мотивирующего граждан проявлять заботу об окружающей природной среде.

Темы конкурса:

  1. Экологически ответственное отношение к воде, Псковско-Чудскому озеру, другим водным объектам Псковской области.

  2. Экологически ответственное энергопотребление.

  3. Экологически ответственное обращение с твердыми коммунальными отходами, раздельный сбор мусора.

  4. Свободная тема (участники самостоятельно определяют актуальную для Псковской области социально значимую экологическую тему и разрабатывают визуальный образ).

Победители конкурса «Экореклама-60» будут отмечены ценными призами, а их работы размещены на носителях наружной рекламы региона. Победители также будут приглашены к участию в творческой мастерской, которая будет организована в марте 2021 года.

Кроме того, победители национальных этапов пройдут отбор международного этапа конкурса и будут приглашены к участию в совместной российско-эстонской творческой мастерской, которая будет организована в июне 2021 года. Даты проведения этапов конкурса могут быть изменены в соответствии с эпидемиологической ситуацией в Псковской области.

Оператором конкурса выступает Псковская областная общественная организация «Чудской проект». Конкурс проводится при содействии управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона и Общественной палаты Псковской области. 

Конкурс проходит в рамках проекта ER101 GreenMind (Эко-мышление) при поддержке программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов.

Положение о конкурсе можно скачать здесь — https://bit.ly/3mmtMxd.

Теги: #конкурс #реклама #экология
Источник: Псковская Лента Новостей
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