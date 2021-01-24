Общество

Псковские работодатели назвали главные навыки хороших сотрудников

Служба исследований hh.ru провела опрос почти сотни российских работодателей, в том числе из Псковской области, чтобы выяснить, какие навыки они считают наиболее важными в соискателях, и как часто они на самом деле встречаются у кандидатов на собеседованиях.

Пандемия коронавируса и режим удаленной работы запустили глубокую трансформацию рынка труда. Изменения коснулись и требований работодателей к соискателям.

В целом все навыки получили среднюю оценку выше 5 по десятибалльной шкале, сообщает hh.ru. Наиболее значимым, по мнению работодателей, является навык взаимодействия с людьми — он получил почти 9 баллов из 10. Гибкость ума и клиентоориентированность делят между собой второе место с 8,5 баллами. Не менее важно умение вести переговоры – 8,2 балла.

Примечательно, что формирование собственного мнения и критическое мышление не вошли в топ-навыков по важности. Две последние строчки занимают креативность и умение управлять людьми с показателями 6 и 5,7 баллов соответственно. Это безусловные важные навыки, но всё-таки более специфичные для управленческих позиций, но не для линейных работников.

Также в ходе опроса служба исследований hh.ru попросила работодателей указать, какие из навыков чаще всего встречаются у соискателей в реальной жизни. Наивысшую оценку здесь получил тот же навык — взаимодействие с людьми (3,3 балла из пяти возможных), на втором месте – клиентоориентированность (3,1 балл), третье место разделили сразу три навыка: формирование собственного мнения, умение вести переговоры и эмоциональный интеллект. А вот самый редкий навык, встречающийся у соискателей, по мнению работодателей, - это комплексное многоуровневое решение проблем (2,3 балла из пяти).

«Опрос показал, насколько важно для работодателей наличие у кандидатов мягких навыков, таких как эмоциональный интеллект, многозадачность, быстрая обучаемость, стрессоустойчивость, работа в команде, лидерские качества и др. Мягкие навыки за счет своей надпрофессиональности становятся наиболее актуальны в условиях меняющегося мира, когда технологии стремительно развиваются, оставляя невостребованными ряд функций и профессий. Исследования показывают, что спрос на кандидатов с высокими показателями мягких навыков растет. Так, за последние несколько лет число вакансий с упоминанием популярных soft skills в вакансиях на hh.ru выросло в 1,5-2 раза. В связи с этим подобные навыки лучше всего начать развивать, как можно раньше, т.к. они приобретаются дольше, чем профессиональные», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.