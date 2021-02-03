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Общество

В городе Дно ветеран получила подарок от фонда «Земляки»

04.02.2021 12:30|ПсковКомментариев: 0

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский с рабочей поездкой посетил город Дно, где навестил участницу Великой Отечественной войны, ветерана труда Веру Аристархову.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата, в конце 2020 году фонд «Земляки», созданный по инициативе Александра Козловского, помог Вере Аристарховой в приобретении ходунков-роляторов. Основатель благотворительной организации пообщался с ветераном, поинтересовался ее здоровьем и тем, нужна ли ей помощь.

В беседе пожилая женщина вспомнила непростые годы Великой Отечественной войны, отметив, что была солдатом почти четыре года. Рассказала она и о своих буднях на заслуженном отдыхе. Александр Козловский поблагодарил Веру Аристархову за боевой и трудовой путь, подчеркнул, что она является для молодежи образцом для подражания, пожелал ей крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и передал подарки.

«Спасибо за внимание, удачи и здоровья вам», - сказала в ответ Вера Аристархова.

Вере Аристарховой исполнилось 98 лет. Она коренная жительница города Дно. Родилась в многодетной семье железнодорожника. Трудовой путь начала в мае 1940 года – с должности слесаря в вагонном депо в цехе текущего ремонта. В июле 1941 года с последним эшелоном эвакуировалась в составе смены в Ленинград. Работала в три смены, дежурила при обстрелах, участвовала в строительстве оборонительных сооружений на Пулковских высотах. В дальнейшем, до 9 мая 1945 года, в должности санитарки работала по вольному найму в хирургическом полевом подвижном госпитале №2235, входившем в состав действующей армии.

Вместе с советскими войсками она дошла до Берлина. Демобилизовалась в конце октября 1945 года. В мае 1946 года вышла замуж. В 1960 году устроилась на работу в вагонное депо слесарем-автоматчиком, в этой организации она и трудилась до выхода на пенсию.

Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне, «Ветеран труда» СССР и Псковского отделения Октябрьской железной дороги, «В ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина» (за доблестный труд).

Теги: #Земляки #Госдума #ветераны #помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
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