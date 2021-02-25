Общество

На День сказывания сказок приглашает своих виртуальных посетителей «Михайловское»

О необычном празднике — Дне сказывания сказок — напоминает сегодня подписчикам и посетителям своих сообществ в социальных сетях Государственный Пушкинский Заповедник. В честь праздника ВКонтакте (http://vk.com/pushkin_zapovednik) и в Facebook’е (http://www.facebook.com/webpg/) сотрудники музейной службы информации разместили шестиминутный видеоролик «Царь Салтан».

Сказку на псковском диалекте, то есть, в том виде, как летом 1927 года её записал на Псковщине член-корреспондент АН, филолог, исследователь русского языка и его говоров Василий Чернышёв, исполняет сотрудник музея-заповедника, лауреат и дипломант многих конкурсов сказителей Алёна Осипова.

«Михайловское само по себе сказка, которую можно прочесть вслух пушкинским стихом, нянюшкиными присказками и поговорками, — пишет в преамбуле к публикации начальник службы информации и международных связей Надежда Василевич. И напоминает: — Из Михайловского в ноябре 1824 года поэт признавался брату «…Знаешь мои занятия? до обеда пишу «Записки», обедаю поздно; после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма!…»

Ранее Псковская Лента Новостей уже сообщала, что в нынешнем году исполняется 190 лет со времени создания «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Принято считать, что первую запись сюжета этого произведения поэт сделал в Кишинёве, в 1822 году. Однако в современной пушкиниане есть и другая версия, согласно которой «Сказка о царе Салтане…» имеет псковские, михайловские корни, была рассказана Александру Сергеевичу его няней Ариной Родионовной, а запись в кишинёвской тетради — просто поздняя, 1824 —1825-го или даже 1828 года, вставка.

К этой круглой дате в музее подготовили большую интерактивную выставку «В свете ж вот какое чудо…», на которой представлено без малого 70 единиц музейного хранения из разных фондовых коллекций.