Общество

Изборск остался без традиционного празднования Масленицы

Традиционного празднования Масленицы в Изборске в этом году не будет. Об этом сообщается в группе музея-заповедника «Изборск» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Вячеслав Мельник

«К сожалению, в связи с эпидемиологической обстановкой, традиционного празднования Масленицы в Изборске в этом году не будет, - говорится в сообщении. - Но ежедневно до 14 марта мы приглашаем вас на интерактивную программу "На печи сидит Емеля, в Изборске маслена неделя"», - сообщили в музее. Начало программы в 14.00.

Предварительная запись возможна по телефону 8(81148) 96-602 или по e-mail: izborsk@yandex.ru.