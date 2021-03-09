Общество

Разработка российских медиков сделает возможными дальние космические экспедиции

Коллектив российских ученых нашел препарат, который способен предотвращать негативные последствия воздействия галактического излучения на мозг человека, в том числе когнитивные нарушения, тревогу и эмоциональную нестабильность. Использование средства, вероятно, сделает возможным путешествия на Марс и другие планеты.

Речь о лекарстве под названием ролапитант, пишет газета «Известия». Сейчас его используют в качестве противорвотного для онкобольных, проходящих курс химиотерапии. Оказалось, что при облучении, аналогичном космическому, препарат блокирует нейроны, ответственные за формирование тревожного поведения.

Эффективность ролапитанта проверили на крысах. Животные получили дозы облучения, как при трехлетней марсианской миссии.

«По сравнению с облучаемыми и не получавшими препарат крысами принимавшие лекарство животные вели себя спокойнее, не показывали нарушений в когнитивных тестах и были более активны в новых пространствах. Они хорошо ориентировались в лабиринте и других экспериментальных площадках», - рассказал руководитель проекта, старший научный сотрудник НМИЦПН имени В. П. Сербского Виктор Кохан.

Результаты исследований указывают на то, что препарат можно будет использовать для защиты умственных способностей и ментального здоровья космонавтов в дальних космических экспедициях.

В работе участвовали специалисты из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, МГУ имени М. В. Ломоносова, Института физики высоких энергий, Научного центра неврологии, Первого МГМУ имени И. М. Сеченова и Салемского университета.