День в истории ПЛН. 28 октября

25 октября в малом зале администрации Псковской области прошла пресс-конференция, посвящённая завершению всероссийской переписи населения. Данные обещали обработать не раньше апреля следующего года, но одна цифра стала известна: население Псковской области на тот момент на 55% состояло из женщин и на 45% — из мужчин.

Учитывали 100 процентов населения: всех, кто по каким-либо причинам не пообщался с переписчиком, «сосчитали» по спискам домоуправлений. Отмечалось, что, как показала перепись, текущий учёт населения, который вёл облкомстат в течение 13 лет (после переписи 1989 года), отражал демографическую ситуацию более чем на 99 процентов.

Перепись 2002 года, по словам председателя Псковского областного комитета статистики Вячеслава Полещенко, стала самой объективной. В отличие от подобных акций 1937, 1979 или 1989 годов, о фальсификации не было и речи: никого не «сосчитали» только на бумаге.

По данным Псковстата, численность мужского населения Псковской области на 1 января 2024 года составляла 263,1 тысячи человек. Из них 69,1% — городские жители, 30,9% — жители села.

2008 год. В краже икон из храма Покрова Богородицы в деревне Елены (Островский район) подозревается мужчина с черными четками

В краже икон из храма Покрова Богородицы в деревне Елены (Островский район) подозревали мужчину с чёрными чётками со светлыми шариками. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОВД по городу Острову и Островскому району, в совершении преступления подозревали двух человек, которые до этого интересовались у жителей близлежащих деревень антиквариатом и, в частности, иконами церкви.

Установили автомашину, на которой передвигались подозреваемые и, возможно, перевозили украденные иконы. Судя по номеру автомашины, они прибыли из 76-го региона, то есть Ярославской области.

Сотрудники милиции установили владельца автомобиля. «Но автомашина могла быть зарегистрирована на других людей», — отметили в ГРОВД. Кроме того, милиции стала известна личность водителя автомашины.

В Островском ГРОВД также уточнили, что преступниками было украдено шесть икон XIX века, среди них икона Божьей матери, Георгия Победоносца и Николая Чудотворца.

Возбудили уголовное дело по статье 158.2 УК РФ (кража).

Как сообщалось ранее, в ночь на 27 октября из храма Покрова Богородицы в деревне Елены (Островский район), взломав дверь, злоумышленники похитили старинные иконы.

Добавим, что это был не первый прецедент, когда из храма в Еленах воровали иконы. На Себежской таможне ранее задержали автомобиль, на котором пытались вывезти иконы с еленского храма за пределы России.

2013 год. Операторов мобильной связи обяжут оповещать население о ЧС

Минкомсвязи в этот год подготовило законопроект, согласно которому операторы связи обязаны оповещать своих абонентов о чрезвычайных происшествиях и их угрозе посредством СМС.

Условия об обязательном оповещении о ЧП включили в лицензии компаний-операторов. Необходимые поправки в законодательство внесли до конца 2013 года.

До такого законопроекта операторы оповещали граждан об угрозах ЧП по собственной инициативе — соглашения с МЧС подписали «ВымпелКом» и МТС. Распространение информации вели при помощи Cell Broadcast-вещания, которое предполагало рассылку текстовых сообщений абонентам на определённой территории.

Отметим, что система экстренного оповещения населения о ЧП нередко давала сбои. В частности, так произошло во время наводнения в Крымске в 2012 году. Не получили сообщения абоненты и во время крупного сбоя в Московском метрополитене летом того года.

На текущий момент все операторы связи в обязательном порядке оповещают своих абонентов о различных чрезвычайных ситуациях и неблагоприятных погодных условиях.

2014 год. Мать-убийца из Острова 9 месяцев скрывала от сожителя беременность, ссылаясь на хорошее питание

Именно в этот день широкий общественный резонанс вызвала новость о поступке жительницы Островского района. Женщина 9 месяцев скрывала беременность от сожителя и окружающих, в ночь на 30 сентября родила ребенка дома, обвязала вокруг его шеи пакет, отнесла на чердак и накрыла тазом. Тело девочки было найдено 2 октября.

Как сообщил следователь по особо важным делам Островского межрайонного следственного отдела СУСК РФ по Псковской области Дмитрий Павлов, у женщины уже было двое детей, 2011 и 2013 года рождения. После произошедшего младшего ребенка поместили в детское отделение больницы, старшего – в приют. Официально островичка была замужем за мужчиной, от которого у нее первый ребенок. Место нахождения мужа оставалось неизвестным, так как тогда он только освободился из мест лишения свободы, где сидел за невыплату алиментов, и пропал.

Позже молодая женщина сошлась с другим мужчиной, не расторгнув прежний законный брак. Она работала швеей в разных организациях Острова, пока не забеременела. От сожителя она родила второго ребенка в 2013 году. От него же забеременела в третий раз.

Со слов следователя, сожитель островички говорил, что тоже не знал о родах и беременности. «Подозревал, конечно, но думал, что она хорошо питается. Ольга же уклонялась от прямого ответа и психовала, когда ее спрашивал гражданский супруг. После этого Богдан больше про беременность не уточнял. Да и видел он ее редко. Часто уезжал в длительные командировки по работе, где рубил лес на электролиниях. Сейчас говорит, что надо было оставить ребенка», - рассказывал следователь.

На вопрос, где он находился, пока его возлюбленная рожала, ответил следователям, что спал. В тот день, 29 сентября, у Богдана был день рождения. На празднование приходила и младшая сестра Ольги – Анастасия. Тогда сестра еще была беременной. Поэтому на следующий день, увидев, что живота у Ольги уже нет, очень забеспокоилась: где же новорожденный? Анастасия поняла: Ольга родила не в больнице. Кроме того, сестра странно передвигалась и испытывала боли при ходьбе. Своими переживаниями Анастасия поделилась с подругой, которая и позвонила в полицию.

Как только поступил сигнал, приехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и забрали Ольгу для обследования в больницу. Там выяснился факт родов, к тому же состояние подозреваемой и на самом деле было крайне тяжелое.

При выяснении обстоятельств женщина созналась, что спрятала ребенка в пакете на чердаке. Там и был обнаружен труп.

В отношении женщины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Молодой женщине предстоит психиатрическая экспертиза. О причинах своего поступка говорила следователям кратко: «Уже есть двое детей, зачем же третий?» По признакам состава преступления возбудили уголовное дело (убийство матерью новорожденного ребенка). За что предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

2019 год. Фотофакт: На берегу Псковы началось благоустройство парка Строителей

В это день псковичи внимательно наблюдали за строительством парка Строителей на берегу реки Псковы.

«Сейчас эта территория выглядит несколько нестандартно, но, надеюсь, результат будет того стоить, и мы получим еще одну прогулочную зону — красивую, без страшных кустов и гигантских луж», - отметили в тот день очевидцы строительства.

В начале 2019 года в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Псковский» и реконструкции улицы Леона Поземского и примыкающих к ней улиц и территорий было принято решение о реконструкции парка Строителей, расположенного вдоль реки Псковы от Троицкого моста до Богоявленской церкви и пешеходного моста в Бродах.

В течение 2019 и 2020 годов на этой территории, занимающей 4 тыс. кв. метров, были выкорчеваны кусты, произведена рубка и санация деревьев, снят плодородный слой с целью избавления от борщевика, укреплен откос по направлению к реке Пскове.

