Культура

Псковская библиотека «Родник» стала победителем межрегионального конкурса

Библиотека «Родник» имени Станислава Золотцева стала победителем межрегионального конкурса именных библиотек «Осенённые славным именем», проходившего в рамках IV Слёта именных библиотек «Созвездие имён» в Республике Коми, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры города Пскова.

Фото здесь и далее: управление культуры Пскова

Конкурс проходит дважды в год и и направлен на поддержку и развитие именных библиотек, популяризацию чтения и повышение профессионального мастерства библиотечных специалистов.

Городская библиотека одержала победу в номинации «Лучшая мемориальная экспозиция именной библиотеки» с проектом «Золотцевская гостиная» — особым пространством памяти и вдохновения писателя и педагога Сергея Золотцева.

«Поздравляем коллектив библиотеки с заслуженной наградой и благодарим за преданное служение культуре и литературе нашего края!» - отметили в представители культурного учреждения.