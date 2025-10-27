Псковcкая обл.
Культура

Псковская библиотека «Родник» стала победителем межрегионального конкурса

28.10.2025 10:56|ПсковКомментариев: 0

Библиотека «Родник» имени Станислава Золотцева стала победителем межрегионального конкурса именных библиотек «Осенённые славным именем», проходившего в рамках IV Слёта именных библиотек «Созвездие имён» в Республике Коми, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры города Пскова.

Фото здесь и далее: управление культуры Пскова

Конкурс проходит дважды в год и и направлен на поддержку и развитие именных библиотек, популяризацию чтения и повышение профессионального мастерства библиотечных специалистов.

Городская библиотека одержала победу в номинации «Лучшая мемориальная экспозиция именной библиотеки» с проектом «Золотцевская гостиная» — особым пространством памяти и вдохновения писателя и педагога Сергея Золотцева.

 

«Поздравляем коллектив библиотеки с заслуженной наградой и благодарим за преданное служение культуре и литературе нашего края!» - отметили в представители культурного учреждения.

Источник: Псковская Лента Новостей
