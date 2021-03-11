Общество

«Россети» нарастили долю отечественных поставщиков в закупках до 92,1%

«Россети» нарастили долю отечественных поставщиков в закупках до 92,1%. Это выше целевого ориентира на 2020 год, установленного корпоративным планом импортозамещения - 88%, сообщается в Telegram-канале компании.

В 2013 году, когда была создана группа компаний «Россети», ситуация отличалась кардинально: всего 60% оборудования и материалов, применяемых в сетевом комплексе, было выпущено в России.

ТОП-3 позиций оборудования по объему закупок в денежном выражении в 2020 году:

трансформаторы, автотрансформаторы 110 (35) кВ и выше;

элегазовые комплектные распределительные устройства (КРУЭ) 110-220 кВ;

релейная защита и автоматика (РЗА).

Импортозамещение нацелено на решение нескольких задач:

обеспечение технологической безопасности сетевых объектов;

содействие развитию отечественной промышленности;

стимулирование развития отраслевой инновационной инфраструктуры;

повышение уровня локализации производства передовой электротехнической продукции.

Примеры отечественных высокотехнологичных решений последних лет:

высоковольтные кабели на сверхвысокое напряжение до 550 кВ;

вводы с твердой изоляцией (в том числе устойчивые к атмосферной влаге);

оптические трансформаторы тока и напряжения;

надежное, экологичное и пожаробезопасное элегазовое оборудование (трансформаторы, выключатели).

Важные направления работы связаны с совершенствованием нормативной базы и содействием развитию конкурентного потенциала российских производителей, в том числе путем поддержки продвижения отечественных технологий и услуг на зарубежных рынках.

В 2020 году «Россети» создали и актуализировали девять стандартов, регламентирующих технические требования к электротехническому оборудованию. Начаты крупные проекты по замещению иностранного программного обеспечения.

«Россети» - один из ключевых партнеров предприятий, входящих в промышленный электротехнический кластер Псковской области.

Напомним, 31 июля 2020 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественной церемонии открытия цифровой подстанции 110 кВ «Спутник» мощностью 80 МВА в Воронеже. Энергообъект – один из самых современных в России, построен с применением полного комплекса отечественных передовых технологий и оборудования, серьезная часть которого разработана и произведена на великолукском предприятии «ЗЭТО».