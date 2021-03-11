Общество

В Псковской области готовятся к любому сценарию весеннего половодья

Готовность к весеннему половодью обсудили на Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2». Там состоялось заседание комиссии под руководством заместителя главного инженера электростанции Владимира Станкевича 12 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Участники обсудили мероприятия, выполненные в рамках подготовки к паводковому периоду. Так, на гидроузле Псковской ГРЭС сотрудники электрического цеха и цеха общестанционных работ успешно провели контрольное маневрирование сегментными затворами плотины от автономного источника питания, дизельного генератора, мощностью 55 КВт. Испытание проводили с целью отработки возможной чрезвычайной ситуации с потерей энергоснабжения гидроузла.

Подготовили оборудование, задействованное в период весеннего половодья. Аварийные бригады для ликвидации возможных нештатных ситуаций укомплектованы материалами и специальной техникой. В районе гидротехнических сооружений усилили режим охраны и безопасности.

«Взаимодействие цехов и отделов электростанции является одним из основных факторов управления паводковой ситуацией, – прокомментировал Владимир Станкевич. – Наша основная задача – подготовить оборудование и персонал таким образом, чтобы мы были готовы к любому сценарию прохождения весеннего половодья».