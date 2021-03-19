Общество

Зверским убийством в Гдовском районе занялись следователи

Следственные органы СК России по Псковской области расследуют уголовное дело, возбужденное в Ленинградской области по факту обнаружения в автомобиле тела местного жителя с множественными рублеными ранами головы и шеи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, к преступлению причастен 43-летний житель Ленинградской области, который ночью 13 января 2021 года, находясь в салоне российского полноприводного автомобиля на территории Гдовского района Псковской области, поссорился с пассажиром и нанес ему множество ударов кулаками и топоров в область головы и шеи. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления, после чего предполагаемый злоумышленник, с целью сокрытия совершенного преступления, вывез его тело в Ленинградскую область.

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В настоящее время псковские следователи приняли указанное уголовное дело к своему производству и приступили к проведению следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.