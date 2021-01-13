Происшествия

Дачник зарубил топором мужчину в Гдовском районе

Дачник зарубил мужчину топором в Гдовском районе в ночь на 13 января. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от источника, близкого к правоохранительным органам.

Трагедия произошла неподалеку от деревни Подоспа в результате конфликта между двумя нетрезвыми мужчинами старше 40 лет. Один из них взял топор и ударил им собутыльника по шее, практически отрубив голову. Затем злоумышленник положил тело в свой автомобиль и поехал к себе домой.

В городе Сланцы Ленинградской области он привлек внимание сотрудников ГИБДД, которые попытались его остановить. Мужчина попытался скрыться от них на своем автомобиле, но был задержан.

В ходе осмотра транспортного средства полицейские обнаружили труп. Правоохранительные органы задержали злоумышленника.