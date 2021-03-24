Общество

В Острове приступили к обустройству набережной реки Великой

В Острове приступили к обустройству набережной реки Великой. Как сообщила газета «Островские вести», специалисты ДСПМК «Островская» ведут работы по обустройству территории «Островка» в рамках реализации проекта «Устойчивое использование водных ресурсов для развития туризма приграничных городов Резекне и Остров» программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия».

Срок выполнения работ – по 15 сентября 2021 года.

В рамках благоустройства островка предусмотрены работы по очистке русла реки, корчевке кустарника и мелколесья, планировке откосов, их креплению камнем, устройству газонов, посадке саженцев лиловой и белой сирени. Контрактом предусмотрено выполнение и других работ по благоустройству островка, их перечень достаточно большой.

На островке ведутся работы по корчевке кустарника и валке деревьев мягких пород.