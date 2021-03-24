Общество

Глава псковской Счетной палаты оценила взаимодействие с правоохранительными органами

Председатель Счетной палаты Псковской области Марина Хохлова на 56-й сессии регионального парламента 25 марта назвала минус во взаимодействии с правоохранительными органами, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Как оцениваете работу ваших сотрудников с правоохранительными органами?» - поинтересовался вице-спикер Анатолий Копосов. «Обращения поступают, стараемся идти навстречу. Один минус в наших взаимоотношениях - внеплановые и срочные проверки. Бывает, не всегда готовы к таким внезапным и срочным проверкам», - прокомментировала Марина Хохлова.



«Депутаты Псковского областного Собрания благодарны вам за вашу работу, за то, как следите за расходованием бюджетных средств в области», - добавил Анатолий Копосов.



Также парламентарии поинтересовались, как прошли проверки особой экономической зоны «Моглино» и предприятия-перевозчика «Псковпассажиравтотранс» в прошлом году. Марина Хохлова назвала результаты проверки ОЭЗ «неплохими», а, говоря о государственном предприятии, сообщила о выявленных недостатках при расходовании субсидий, когда «частично не соответствовали километражи по факту и в отчете». «Не сказала бы, что установили очень серьезные нарушения», - констатировала она.



Председатель областной Счетной палаты также сообщила, что всего в прошлом году было проведено 27 контрольных мероприятий, которыми охватили 53 объекта контроля. Также провели 16 экспертно-аналитических мероприятий на 36 объектах. «В рамках 13 мероприятий провели аудит закупок», - добавила Марина Хохлова.



Нецелевое расходование денежных средств выявили на сумму 9,3 млн рублей, неэффективное использование денег - на сумму 91 млн рублей.



В 2020 году 60 материалов направили в прокуратуру, СУ СК России и УФАС.