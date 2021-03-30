Общество

Шубы стоимостью более 800 тысяч рублей незаконно продавали в великолукском ТЦ

Тринадцать шуб, реализуемых с нарушением порядка нанесения маркировки, выявили в одном из торговых центров Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В торговом отделе продавали изделия из меха с нарушением установленного порядка нанесения маркировки. Данные о стране происхождения шуб в Государственной информационной системе мониторинга оборота товаров (ГИС МТ) не соответствуют сведениям, содержащимся на нашивных и навесных ярлыках.

На изделия из меха стоимостью более 840 тысяч рублей наложили арест. Товар поместили на ответственное хранение. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.