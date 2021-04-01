Общество

Псков, Великие Луки, Остров, Невель и Гдов признали городами с благоприятной средой

Псковская область среди регионов России получила 176 баллов по индексу качества городской среды, что соответствует среднероссийскому показателю. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, такие данные приводит Минстрой России, опубликовав результаты Индекса качества городской среды за 2020 год.

Городами с наиболее благоприятной городской средой по итогам прошлого года признали Псков (получил 195 баллов по качеству городской среды), Великие Луки (187 баллов), Остров (200 баллов), Невель (193) и Гдов (189 баллов).

Председатель комитета по строительству Псковской области Сергей Грахов подтвердил, что регион выполнил показатель, который был установлен Минстроем России. «Но, несомненно, работать еще есть над чем. Будем планомерно работать, чтобы все города Псковской области попали в список благоустроенных городов. Большую роль и поддержку в этом нам оказывают и сами местные жители, которые формируют ТОСы и благоустраивают свои дворы и общественные территории, участие в голосовании по формированию комфортной городской среды - это тоже хорошая возможность внести свой вклад в развитие города и региона», - отметил он.

Индекс качества городской среды - это показатель состояния городской среды, измеряемый в баллах. Он позволяет муниципальным властям понять, на какие аспекты развития городской среды необходимо обратить внимание в первую очередь, чтобы жизнь в населенном пункте стала комфортной, безопасной и интересной, добавили в пресс-службе.

По итогам прошлого года достигнуть нужной отметки индекса для признания среды благоприятной смогли 76 городов. Таким образом, общее количество городов с благоприятной городской средой достигло 375, что на 18 городов больше, чем планировалось достигнуть по плану федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».