Общество

Пскович в составе команды клуба «Что? Где? Когда?» поборется за выход в финал

Четвертая игра весенней серии «Что? Где? Когда?» состоится на Первом канале в воскресенье, 11 апреля, сообщает портал «Вокруг ТВ». Против телезрителей выступит команда Балаша Касумова. В ее составе играет уроженец Пскова, выпускник Псковского технического лицея Сергей Николенко.

Его соратниками по команде стали Дмитрий Авдеенко, Эльман Талыбов, Юлия Лазарева и Денис Галиакберов.

От выигрыша или поражения команды Касумова будет зависеть, смогут ли они сразиться за звание победителей в последнем выпуске весенней серии игр ЧГК.

Отметим, Сергей Николенко - российский игрок телеклуба «Что? Где? Когда?». Также играет в спортивную версию «Что? Где? Когда?», чемпион мира (2015, 2017). Является сотрудником лаборатории математической логики Санкт-Петербургского отделения Математического института РАН, лаборатории интернет-исследований Высшей школы экономики, преподаёт в Академическом университете РАН. Директор по научным исследованиям (Chief Research Officer) платформы Neuromation.