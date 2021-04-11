Общество

Псковские страхователи могут подтвердить ОКВЭД в электронном виде

Для установления страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на текущий год псковским работодателям необходимо не позднее 15 апреля подтвердить основной вид экономической деятельности (ОВЭД). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования.

В целях экономии времени документы на подтверждение ОВЭД можно подать в электронной форме через шлюз Фонда (аналогично сдаче расчета 4-ФСС). В случае направления страхователем документов в отделение Фонда подобным образом представление их на бумажном носителе не требуется.

«Работодателям, которые проигнорируют данную процедуру, будет установлен наиболее высокий класс профессионального риска по виду экономической деятельности в соответствии с кодами по общероссийском классификатору видов экономической деятельности, указанному в отношении данного страхователя в ЕГРЮЛ. Обращаем внимание, что установление максимального страхового тарифа ведет к увеличению суммы страховых взносов, подлежащих к уплате!» - отметили в ФСС.

Подробнее с информацией о подаче заявления для подтверждения основного вида экономической деятельности можно познакомиться на сайте регионального отделения или по телефону: (8112) 700-218.