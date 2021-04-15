Общество

Число нотариусов увеличится в Псковской области

В Псковской области станет на одного нотариуса больше. На сайте нормативных правовых актов 15 апреля размещен соответствующий приказ комитета юстиции Псковской области от 13 апреля 2021 года № 75-ОД.

Документ вносит изменения в приказ от 16 октября 2009 года № 217-ОД «Об определении пределов нотариальных округов и количества должностей нотариусов в каждом нотариальном округе». В частности, согласно тексту документа, количество должностей нотариусов в нотариальных округах для Пскова и Псковского района увеличивается с 10 до 11 единиц.

Приказ вступает в силу в течение 10 дней с момента опубликования.

Добавим, общее количество должностей нотариусов в регионе увеличится с 42 до 43. По данным комитета юстиции Псковской области, сейчас насчитывается 40 действующих нотариусов, есть две вакантных должности в Пскове и Порхове.