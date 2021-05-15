Общество

В России стартует эксперимент по стандартизации тестов для кандидатов в чиновники

Правительство РФ одобрило эксперимент по использованию базы оценочных заданий при тестировании кандидатов в госслужащие. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина.

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«В России стартует эксперимент по использованию базы оценочных заданий при тестировании кандидатов на замещение должностей госслужбы и зачисление в кадровый резерв. В нем примут участие четыре ведомства - Минтруд, Минэнерго, Росздравнадзор и Росреестр», - говорится в сообщении.

Цель реформы заключается в повышении оперативности и качества принимаемых решений для достижения национальных целей развития. Как отметили в кабмине, на данный момент система отбора соискателей децентрализована, и почти каждый госорган утверждает перечень заданий для кандидатов самостоятельно. Эксперимент позволит сделать вывод о том, необходимо ли стандартизировать оценочные средства. Решение о целесообразности использования единого стандарта будет принято по итогам эксперимента. Ожидается, что новый подход повысит качество кадровых процедур и позволит осуществлять отбор на госслужбу более подготовленных сотрудников с использованием современных информационных технологий.

«В рамках эксперимента планируется использовать сформированную экспертами общую базу оценочных заданий. Помимо профильных вопросов, связанных с должностными обязанностями каждого кандидата, в ней сохранится базовая часть, проверяющая знание конституции, основ госслужбы, антикоррупционного законодательства», - пояснили в кабмине.

Уточняется, что эксперимент продлится до 13 августа 2021 года. Информация о должностях, доступных в рамках проекта, будет размещаться на сайтах госорганов.

Решение о пилотном проекте принято в продолжение реформы госслужбы, предпринятой премьер-министром Мишустиным в 2020 году, добавили в кабмине.