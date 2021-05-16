Общество

Псковским осужденным рассказали о ситуации на рынке труда

Состоящим на учете в Уголовно-исполнительной инспекции Псковского района осужденным рассказали о ситуации на рынке труда города Пскова и Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Главный специалист отделения центра занятости населения города Пскова и Псковского района Кристина Васильева провела с осужденными без изоляции от общества профилактическое мероприятие, в ходе которого довела до участников встречи информацию о возможностях трудоустройства, об условиях постановки на учет, о процедуре признания безработным и положенных выплатах по безработице.

Мероприятие прошло по инициативе и при участии сотрудников Псковского межмуниципального филиала УИИ УФСИН России по Псковской области на территории Псковского района. Участие в нем приняли более 30 условно осужденных и осужденных к ограничению свободы.

По итогу мероприятия двое условно осужденных заинтересовались имеющимися вакансиями и получили направления к работодателям. Специалист службы занятости предоставил каждому присутствующему буклеты и листовки с актуальной информацией.

«Трудоустройство и трудовая занятость является основой успешной социализации осужденных и становления их на путь исправления. Наша задача — оказать посильную помощь в трудоустройстве, мы непременно продолжим работу в данном направлении», - сказала начальник Псковского межмуниципального филиала УИИ Юлия Иванова.