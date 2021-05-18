Общество

Онколог рассказал, с какими симптомами нужно идти к врачу

Немотивированное похудение, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен должны стать поводом максимально раннего обращения к врачу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного онколога департамента здравоохранения Москвы Игоря Хатькова.

«При возникновении малейших симптомов, дискомфорта нужно обращаться к врачу. Если есть какие-то общие симптомы заболевания – немотивированное похудение, слабость, примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен. Эти изменения должны быть поводом максимально раннего обращения к врачу», - рассказал Игорь Хатьков.