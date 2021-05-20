Общество

Эксперт рассказал, как комары выбирают свою жертву

От чего зависит привлекательность людей для комаров, рассказал сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

По его словам, вопреки расхожему мнению, что комары летят на определенную группу человеческой крови, для них важны совсем другие параметры. «Для них важен запах, который исходит от человека, и тепло. Можно услышать много полумифических рассказов, что люди с какой-то группой крови привлекают комаров, но на самом деле все несколько проще. Если человек активно потеет, то комарам его легче найти», – сказал в интервью радио Sputnik Вадим Марьинский.

Комары «липнут» к тем, кто сильно вспотел, но это не значит, что они обходят вниманием всех остальных, отметил он. «Когда люди идут в группе, например, по лесу или сидят на веранде, пьют чай, то после того, как комары уже нашли группу людей, они не очень выбирают, кого кусать, а кого нет. Нельзя исключать, что у них есть предпочтения, но когда люди в группе, то предпочтения не настолько ярко выражены», - добавил специалист.