Общество

Россиян могут оштрафовать за заросшие сорняками участки

Россиян могут оштрафовать за заросшие сорняками участки сельскохозяйственного назначения, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» юрист Анна Пономарева.

«Законодательством предусмотрена ответственность за зарастание сорными растениями пятидесяти и более процентов земельного участка, относящегося к землям сельскохозяйственного назначения», - отметила она.

Пономарева напомнила, что к сорнякам относятся такие растения, как тысячелистник обыкновенный, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенная, редька дикая, конопля, чертополох, белена черная, амброзия и паслен.

За распространение сорняков на участках сельхозназначения россиянам могут как вынести предупреждение, так и назначить штраф в размере от 300 до 500 рублей. Также штраф от 3 000 до 4 000 рублей грозит дачникам, которые не уничтожили на участках растения, содержащие наркотические или психотропные вещества, пишет РИА Новости.

Ранее глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев напомнил, что меры касаются исключительно тех дачников, чьи участки относятся к сельхозземлям.