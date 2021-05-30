Общество

Аналитики определили, какие резюме в России отклоняет каждый второй работодатель

За минувшее десятилетие работодатели стали терпимее к грамматическим ошибкам в резюме. При этом в каждой второй компании отказывают в трудоустройстве тем, чья анкета не соответствует правилам орфографии и пунктуации. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob по итогу опроса по поиску высокооплачиваемой работы, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

Эксперты отметили, что такая «жесткая позиция» особенно характерна для финансовой и IT-сфер.

17% рекрутеров уверены, что грамматические ошибки в резюме — это всегда достаточная причина для отказа в трудоустройстве. При этом позиция, на которую претендует соискатель, не имеет значения. Каждый третий менеджер по персоналу (33%) считает грамматические ошибки неприемлемыми лишь в резюме претендентов на определенные позиции. Судя по комментариям, чаще всего речь идет о должностях, на которых грамотность является одним из обязательных навыков: это топ- и мидл-менеджеры, секретари, делопроизводители и персональные ассистенты, менеджеры по работе с клиентами, копирайтеры, редакторы и SMM-менеджеры. Также ошибки в резюме могут усложнить трудоустройство бухгалтеров, инженерно-технических работников, HR-менеджеров, PR-специалистов, бизнес-тренеров и юристов. 39% представителей работодателей сказали о том, что неграмотность не может быть причиной для отказа в трудоустройстве.

Наиболее категоричны в отношении неграмотных кандидатов рекрутеры, подбирающие персонал для банков: практически каждый четвертый из них (24%) считает ошибки в резюме достаточной причиной для отказа любым кандидатам. Почти так же строго оценивают соискателей, не знакомых с правилами русского языка, в сфере информационных технологий (22%).

По сравнению с 2011 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, работодатели стали терпимее к ошибкам в резюме: 10 лет всем или некоторым неграмотным кандидатам отказывали 68% нанимателей, сегодня таковых 50%.