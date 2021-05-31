Общество

Вопрос трудоустройства подростков в летний период рассмотрел Александр Козловский

Депутат Госдумы, секретарь Псковского реготделения «Единой России» Александр Козловский провел личный прием граждан в общественной приемной партии в Великих Луках. Как сообщили в пресс-службе парламентария, в частности, он решал вопрос о трудоустройстве подростков от 14 до 18 лет во время летних каникул.

С такой просьбой к депутату обратился начальник Великолукского отделения центра занятости населения Виктор Колондук. Он рассказал, что ежегодно во время каникул служба занятости трудоустраивает подростков - в основном, ребята работают в школах города и лишь небольшая часть – на предприятиях.

Виктор Колондук попросил Александра Козловского как к руководителя регионального РСПП оказать содействие в трудоустройстве подростков на производстве. В ответ парламентарий сообщил, что обратиться к руководителям предприятий-членов регионального союза промышленников и предпринимателей с предложением рассмотреть возможность привлечь подростков к работе в летний период.

«Александр Николаевич, я слышала, что вы помогаете людям, поэтому решила обратиться к вам», – заметила другая заявительница Любовь Фильченкова, обращаясь к Александру Козловскому. На прием великолучанка пришла с несколькими вопросами. Один из них касался получения наследства, второй – оформления инвалидности после перенесенного инсульта. Александр Козловский сообщил, что ей будет оказана помощь в оформлении документов для получения инвалидности. Что касается вопроса наследства, то консультацию по этой ситуации готовы дать специалисты центра бесплатной юрпомощи «Земляки» правозащитного центра партии «Единая Россия».