Общество

Повторную противоклещевую обработку проводят в Пушкинском заповеднике

Сегодня в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» проводят повторную противоклещевую обработку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный хранитель территорий Пушкинского заповедника Екатерина Дмитриева.

От опасных насекомых обрабатывается Поэтическая поляна близ музея-усадьбы «Михайловское». Как отмечают сотрудники музея, перед поведением обработки почти на всей территории поляны выкосили траву, в которой риск «подцепить» клеща наиболее высок.

Напомним, что первая дезинсекция в музее была выполнена в конце апреля — начале мая.

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Противоклещевые мероприятия на территории государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» проводят сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области в Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском районах.