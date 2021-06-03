Общество

Ситуация с нотариальными услугами в Псковской области станет темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН

Насколько сегодня востребованы услуги нотариуса? Когда увеличится количество нотариусов в Пскове? Кто может стать нотариусом? Зачем нотариусу страхование деятельности и есть ли в Псковской области страховые случаи? С какими вопросами обращаются псковичи в нотариальную палату Псковской области?

На эти и другие вопросы ответит сегодня в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей президент Нотариальной палаты Псковской области Николаева Валентина Кирилловна.

Тема пресс-конференции «Ситуация с нотариальными услугами в Псковской области». Начало в 15.00

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07 или по электронной почте: 777@pln-pskov.ru. Количество мест ограничено. Будет вестись видеотрансляция. Оставить свои вопросы можно на форуме.