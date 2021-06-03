Общество

В ПФР рассказали псковичам о сроках доставки пенсий в июне

График доставки пенсий и социальных пособий на июнь определили в отделении ПФР по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения.

Доставка пенсий и пособий через предприятия почтовой связи будет происходить с 5 по 25 июня по графику работы Почты России.

В первой половине месяца финансирование кредитных учреждений для зачисления средств на счета пенсионеров Пскова и Псковского района пройдет 9 июня, для пенсионеров остальных районов области – 11 июня. Второй этап финансирования кредитных учреждений Пскова и районов области наступит 22 июня.

В случае, если день перечисления денежных средств на выплату пенсий и иных социальных выплат приходится на выходной или праздничный день, то перечисление производится накануне этого дня. Это общее правило для почты и банка. У получателей пенсии всегда есть возможность выбрать удобный для себя способ ее доставки - через организацию почтовой связи или кредитную организацию, напомнили в пресс-службе отделения ПФР.

Для выбора способа доставки пенсии или его смены, гражданину нужно подать заявление. Сделать это можно через «Личный кабинет» на сайте ПФР, портал госуслуг, а также клиентскую службу ПФР или МФЦ.

Сегодня в Псковской области из 209,7 тысяч пенсионеров пенсии и социальные выплаты по линии ПФР через отделения почтовой связи получают 33% граждан, а через кредитные учреждения – 67%, добавили в ОПФР.

Более подробную информацию можно получить в клиентской службе ПФР по месту жительства, у специалистов отделения ПФР по телефону «горячей линии» 8-800-600-01-76 (для лиц, проживающих на территории РФ, звонок бесплатный). Номера телефонов горячей линии и адреса управлений Пенсионного фонда РФ в городах и районах можно найти с помощью поискового сервиса на сайте Пенсионного фонда России pfr.gov.ru в разделе «Контакты отделения и клиентских служб».