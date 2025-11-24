Бывший командир псковского СОБР Росгвардии победил на всероссийских соревнованиях по дзюдо

Спорт

Ветеран псковского СОБР Росгвардии победил на всероссийских соревнованиях по дзюдо среди ветеранов и любителей

В Москве, приуроченных ко Дню Героев Отечества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Турнир собрал 261 спортсмена из разных регионов России.

В возрастной группе 60+ уверенную победу одержал полковник полиции в отставке, бывший командир псковского СОБР «Гепард» управления Росгвардии по Псковской области Алексей Холодков. Опытный дзюдоист прошел все этапы состязаний и поднялся на высшую ступень пьедестала.

Организаторы турнира отметили высокий уровень подготовки участников и подчеркнули важность подобных мероприятий для сохранения традиций дзюдо и патриотического воспитания. Соревнования, посвящённые Дню Героев Отечества, стали не просто спортивным событием, но и данью уважения тем, кто посвятил свою жизнь служению Родине.