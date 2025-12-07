Происшествия

Жительница Локни добилась отмены кредитного договора, оформленного злоумышленниками

В Локнянском муниципальном округе суд удовлетворил иск прокуратуры в защиту интересов местной жительницы, добившейся признания кредитного договора недействительным, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре округа.

История началась 6 сентября 2024 года, когда неустановленное лицо, воспользовавшись методами обмана и злоупотребления доверием, получило незаконный доступ к личному кабинету женщины в банке. Злоумышленник оформил на её имя потребительский кредит на сумму 10 000 рублей, после чего похитил заёмные средства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). При этом сама женщина категорически не имела намерения брать кредит: она не заходила в личный кабинет банка, не подавала заявку на активизацию кредита, не знакомилась с условиями договора и не совершала никаких финансовых операций. Более того, банк при активизации денежных средств не провёл должную идентификацию получателя, не удостоверившись, что деньги перечисляются именно потерпевшей.

В результате прокуратура Локнянского района направила в суд исковое заявление с требованиями: признать договор потребительского кредита недействительным, считать денежные средства в размере 9 999 рублей неполученными, признать обязательства по возврату денег не возникшими, взыскать банка в пользу потерпевшей 9 999 рублей.

Суд, тщательно изучив все обстоятельства дела, удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме. Кроме того, с ответчика был дополнительно взыскан штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя — в размере 14 999 рублей. Решение суда уже исполнено.