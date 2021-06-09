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Общество

Белорусские поисковики привезли в Псков вещи погибшего в концлагере красноармейца

09.06.2021 16:21|ПсковКомментариев: 0

Делегация из Белоруссии привезла на форум «Мы помним!» горсть земли с могилы уроженца Псковской области, погибшего в концлагере «Шталаг-352», а также записку и принадлежавший ему медальон. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время пленарного заседания форума.

«Завтра в поселке Тямша у воинского мемориала эти ценнейшие находки будут переданы родственникам погибшего», - добавил губернатор.

Российская сторона тоже доставляет свидетельства о найденных погибших в Белоруссию. Весной этого года в Себежском районе поисковые отряды из разных регионов страны искали останки защитников Советского Союза, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Участникам раскопок удалось найти нескольких бойцов со смертными медальонами и установить их личность. Среди них оказался Иван Байдак из Минской области. Выяснилось, что до сих пор жива родная сестра красноармейца Анна Байдак, которая искала пропавшего без вести брата все послевоенные годы, рассказал псковский губернатор.

«Хочу выразить слова благодарности командиру поискового отряда "Забытый батальон" Владимиру Бумакову и всем участникам экспедиции», - отметил в заключение Михаил Ведерников.

Теги: #Белоруссия #поисковики #патриотизм #Великая Отечественная война
Источник: Псковская Лента Новостей
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