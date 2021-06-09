МТС зовет студентов и выпускников вузов на стажировку

МТС открывает набор студентов и выпускников вузов на многопрофильную программу оплачиваемых стажировок MTS Intro, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.
Программа включает в себя порядка 15 направлений стажировок – в маркетинге, техническом блоке, финансах, HR, PR, ИТ и продуктовых направлениях МТС. Программу можно пройти в любое время года, вакансии стажеров будут появляться круглогодично.
Стажироваться можно как в традиционном очном формате, так и дистанционно. По итогам прохождения стажировки лучшим студентам МТС предложит постоянную работу в компании. В 2020 году стажировки в МТС прошли 370 студентов из 45 регионов страны, 30% окончивших программу продолжили развивать свою карьеру в МТС.
Минимальная длительность стажировки составляет один месяц и может быть продлена до шести месяцев. Для удобства совмещения с учебным процессом для стажеров предусмотрен гибкий рабочий график: стажер сам определяет минимальный график и может корректировать его в зависимости от загруженности на учебе. Заработная плата зависит от условий стажировки, отметили в компании.
Узнать более подробную информацию о стажировках и оставить заявку можно здесь.