Общество

Штат Счетной палаты Псковской области может увеличиться

Депутаты регионального парламента на июньской сессии рассмотрят вопрос об увеличении штатной численности Счётной палаты области с 20 до 25 единиц. Соответствующий проект постановления внес председатель Собрания Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Необходимость расширения штата сотрудников на одного аудитора и четырёх государственных гражданских служащих связана с возросшим объемом работы по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. В 2020 году соглашение о передаче этих полномочий на областной уровень заключили Порховский, Невельский, Усвятский и Псковский районы, в 2021 – Новоржевский район и десять сельских поселений Псковского района. В следующем году подписать соглашение панируют еще четырнадцать муниципальных образований Порховского, Невельского и Новоржевского районов со статусом сельского или городского поселения.

Проект постановления о пересмотре штатной численности Счетной палаты области и выделении дополнительного финансирования в размере 4 млн рублей предварительно рассмотрит комитет по бюджету, финансам и налоговой политике. Окончательное решение будет принято 17 июня на внеочередной сессии регионального парламента.