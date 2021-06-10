Александр Козловский: День России - символ национального единения народа

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с Днем России.
«Уважаемые жители Псковской области! Поздравляю вас с Днем России! Этот день - символ национального единения народа, гордости и уважения нашей огромной и многонациональной России! Являясь одним из самых молодых государственных праздников, он объединяет всех, кто любит свою страну, чтит ее славную историю и многовековые традиции, сохраняет неразрывную связь времен и поколений, проявляет истинный патриотизм», - подчеркнул он.
«Достойное настоящее и будущее страны, укрепление ее авторитета, благополучие и процветание в полной мере зависят от ответственного созидательного труда каждого из нас, становясь основой уверенного движения вперед! Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья и счастья, плодотворной работы и успехов в реализации всех намеченных планов на благо России», - пожелал Александр Козловский.